Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 18 июля постановление правительства о поэтапном повышении рейтинговых требований к банкам, выдающим госгарантии для нужд госзакупок, сообщает «Коммерсант» .

Требования были утверждены постановлением правительства №440 от 12 апреля 2018 года, но с 1 января 2020 года этот документ требовал от банков при выдаче гарантий кредитного рейтинга не ниже уровня BB-(RU) АКРА или кредитного рейтинга не ниже уровня ruBB- «Эксперт РА», то есть повышал рейтинговые требования сразу на три ступени, пояснили в Минфине.

«Постановлением предусмотрено поэтапное повышение кредитного рейтинга по одной ступени в год, что позволит избежать резкого сокращения числа потенциальных банков-гарантов» для нужд госзакупок и «поможет сохранить конкуренцию на рынке банковских гарантий», — отметили в Минфине.

Внесенные изменения распространяют на период с 1 января по 31 декабря 2020 года требование наличия у таких банков кредитного рейтинга не ниже уровня В(RU) рейтингового агентства АКРА или ruB рейтингового агентства «Эксперт РА». На 2021 год таким банкам потребуются уже рейтинги не ниже B+(RU) от АКРА или ruB+ от «Эксперт РА».