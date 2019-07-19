Банк России предложил включать в «черные списки» лиц с отрицательной деловой репутацией организаторов и бенефициаров финансовых пирамид и организаций, занимающихся нелегальным кредитованием, заявил глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

«Мы предлагаем вернуться к обсуждению законодателями вопроса о необходимости дополнения списка лиц с отрицательной деловой репутацией, дополнив их организаторами и бенефициарами... финансовых пирамид и нелегальных кредиторов, в принципе, «нелегалов» на финансовом рынке», — сказал он журналистам.

Лях добавил, что в настоящее время список в основном состоит из тех финансистов, которые были в организациях с отозванной лицензией. «А если организация изначально не обладала лицензией, а просто предлагала свои псевдоуслуги на финансовом рынке, таких лиц нет. Мы считаем, что необходимо как раз этот момент обсудить и при возможности дополнить (список. — Прим. ред.). Потому что эти лица обладают не менее отрицательной деловой репутацией», — подчеркнул глава департамента ЦБ.

Он отметил, что регулятор считает целесообразным начать обсуждение данного вопроса в ходе осенней сессии ГД.