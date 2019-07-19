Более половины активных клиентов «ВЭБ-лизинга» перешли на электронный документооборот. Об этом рассказали в компании Synerdocs, которая занималась реализацией проекта.

Компания «ВЭБ-лизинг» перешла на электронный документооборот (ЭДО) в конце 2017 года. В мае 2018-го руководство решило ускорить процесс — организовать массовое подключение контрагентов к сервисам обмена. С этой задачей компания обратилась к команде Synerdocs.

В течение года к ЭДО подключились более 840 клиентов «ВЭБ-лизинга» в Москве — это 67% от списка организаций, переданных в работу. В регионах от бумажной «первички» отказались свыше 3,8 тыс. компаний (53%).

«При массовом подключении контрагентов мы всегда придерживаемся одной из двух позиций — ультиматум или рекомендации. Обмен электронными документами для клиентов АО «ВЭБ-лизинг» — необязательное условие сотрудничества, поэтому при планировании работ мы выбрали вторую стратегию», — рассказывает руководитель проектов подключения Synerdocs Виктория Ежова.

«В проекте подключения клиентов использовались мягкие методы и инструменты мотивации. В их числе информационные сообщения в личном кабинете клиента и на сайте компании «ВЭБ-лизинг», обучающие вебинары, обзвон и персональные консультации. Параллельно с этими работами сотрудники Synerdocs настроили роуминговый обмен документами с клиентами, которые работают в других сервисах ЭДО», — говорится в релизе.



«Рекомендательная стратегия дала хорошие результаты. Также на успех повлияла активная позиция АО «ВЭБ-лизинг», — добавляет Виктория Ежова. — Руководство компании реально заинтересовано в электронном документообороте: сотрудники прошли обучение основам ЭДО и сейчас сами консультируют клиентов по вопросам работы в сервисах обмена».

