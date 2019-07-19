Две трети активов, или 355 млн рублей банка «Жилкредит», у которого 19 июля ЦБ отозвал лицензию, приходилось на нефтеналивной танкер класса «река – море» «Александр Невский», а денежные потоки от эксплуатации судна не позволяли «Жилкредиту» своевременно исполнять обязательства — Банк России в пресс-релизе назвал корабль труднореализуемым непрофильным имуществом, сообщают «Ведомости» .

«Жилкредит» получил судно в 2016 году, взыскав его в счет долга по кредитам на 109 млн и 104 млн рублей, следует из картотеки арбитражных дел; банк пытался продать судно, но, по данным отчетности на 1 июня 2019 года, он все еще был у «Жилкредита».

Владелица «Жилкредита» Анна Рибицкая просила бывшего заместителя директора ФСИН Олега Коршунова помочь продать танкер, а тот, в свою очередь, попросил об этом Марину Дюкову, чья фирма получила контракт на поставку сахара для ФСИН по завышенной цене, следовало из показаний Дюковой. Рибицкая предлагала Дюковой, чтобы та купила танкер и заплатила банку аванс 20 млн рублей — сделка должна была быть номинальной и предполагалось, что аванс будет возвращен, говорится в показаниях Дюковой.

По словам экспертов, некоторые банки кредитуют под залог кораблей, но редко и с большим дисконтом — до 70—90% стоимости залога — реализовать этот актив практически невозможно: предложение намного превышает спрос, поэтому танкер вряд ли удалось бы продать по балансовой стоимости, а в случае переоценки до рыночной, которая, скорее всего, была бы намного ниже, пришлось бы создавать резервы и пересчитывать нормативы, из-за чего банк мог их нарушить.