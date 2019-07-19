Банк «Точка» во время презентации новых продуктов банка для предпринимателей анонсировал полное обновление мобильного и интернет-банка, говорится в сообщении кредитной организации.

По словам сооснователя банка Марии Швецовой, новая «Точка» будет доступна для всех пользователей уже осенью.

Также клиентам банка будет доступен рублевый кешбэк за операции по счету, конструктор бизнес-документов и консультация юриста в интернет-банке, автоматизированная банковская онлайн-бухгалтерия для ИП, перевод валюты из «Точки» в РокетБанк, поиск прямого поставщика в Китае, отправка валютных платежей через систему SWIFT GPI и отслеживание платежей, ликвидация бизнеса, покупка 1С в «Точке», мобильное приложение «Тендеры. Точка».