Клиентам банка «Открытие» стали доступны переводы в Системе быстрых платежей (СБП) через мобильное приложение и интернет-банк, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Клиенты банка «Открытие» могут мгновенно переводить деньги в банки — участники СБП по номеру телефона, а также получать входящие переводы из других банков — участников СБП», — говорится в релизе банка.

Ранее такие переводы были доступны в пилотном режиме ограниченному кругу клиентов, теперь они доступны всем клиентам — физическим лицам. Переводы осуществляются в рублях.

Максимальная сумма перевода в СБП составляет 600 тыс. рублей. При этом банки — участники СБП могут устанавливать дополнительные лимиты на переводы средств.



Система быстрых платежей — сервис Банка России, позволяющий физическим лицам мгновенно в режиме 24/7 переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим людям в банки, подключенные к системе.