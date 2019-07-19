Аналитическое кредитное рейтинговое агентство установило статус «рейтинг на пересмотре — негативный» по кредитному рейтингу Интерпромбанка. Как следует из релиза агентства , данное рейтинговое действие отражает мнение АКРА о вероятном изменении собственной кредитоспособности банка в краткосрочной перспективе.

«Кредитный рейтинг Интерпромбанка на уровне «B-(RU)» обусловлен слабой оценкой достаточности капитала, критической оценкой риск-профиля; бизнес-профиль и позиция по фондированию и ликвидности оцениваются как удовлетворительные», — указывают в АКРА.

По мнению агентства, задержание правоохранительными органами Дмитрия Мазурова (по данным публичных источников, одного из акционеров банка) в связи с подозрениями в совершении мошеннических действий может негативно отразиться на кредитоспособности Интерпромбанка. Наличие репутационных рисков, само по себе являющееся негативным фактором для оценки собственной кредитоспособности банка, может также привести к потере им части клиентской базы, форсированному оттоку средств вкладчиков и, как следствие, ухудшению оценки ликвидной позиции банка, рассуждают аналитики.

«Установленные минимальные значения регуляторных нормативов ликвидности по состоянию на 1 июня 2019 года соблюдались банком со значительным запасом, однако АКРА не исключает, что в ситуации существенного оттока клиентских средств, при их высокой концентрации на крупнейших кредиторах, запаса ликвидных средств банка без поддержки со стороны акционеров может быть недостаточно для удовлетворения возникающих требований», — отмечается в сообщении агентства.

Аналитики указывают, что дальнейшее снижение качества портфеля кредитов банка остается значимым фактором возможного ухудшения оценки его кредитоспособности.



Статус «рейтинг на пересмотре — негативный» отражает необходимость получения информации о влиянии дополнительных рисков в деятельности банка на его финансовое состояние, в том числе на его позицию по ликвидности. Агентство планирует рассмотреть вопрос о разрешении статуса, установленного по кредитному рейтингу, в течение ближайших 90 дней.