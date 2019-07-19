Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Всероссийского Банка Развития Регионов на уровне «AA-(RU)», прогноз — «позитивный». Рейтинг выпусков облигаций ВБРР также подтвержден на уровне «AA-(RU)».

Как поясняется в релизе АКРА , «позитивный» прогноз отражает ожидания агентства относительно расширения и диверсификации бизнеса банка, дальнейшего развития его франшизы в рамках реализации стратегии при сохранении высокого качества активов, что может оказать влияние на оценку бизнес-профиля ВБРР в среднесрочной перспективе.

Кредитный рейтинг банка обусловлен устойчивым бизнес-профилем при сильной позиции по достаточности капитала. Определенное давление на оценку собственной кредитоспособности банка оказывают высокая концентрация как активов, так и фондирования ВБРР на связанных сторонах — компаниях группы НК «Роснефть» — и риски, связанные с реализацией банком стратегии ускоренного развития.

АКРА полагает, что «Роснефть» имеет сильную кредитоспособность и достаточные ресурсы для предоставления ВБРР капитала и ликвидности в случае необходимости. Агентство отмечает, что в течение последних лет ВБРР был очень существенно докапитализирован со стороны акционера, что подтверждает готовность «Роснефти» развивать банк. Высокая вероятность поддержки обусловлена также глубокой операционной интеграцией банка и «Роснефти». Оценка вероятности поддержки ограничивается сравнительно небольшим размером банка относительно активов и операционного дохода поддерживающей организации. С учетом вышеизложенного агентством осуществлена повышающая корректировка оценки собственной кредитоспособности банка на три ступени.

Бизнес-профиль банка отражает его сильные позиции в банковской системе России. «Банк имеет достаточно качественный бренд и отличается высокой диверсификацией операционного дохода. Оценка бизнес-профиля по-прежнему учитывает специфику рыночной ниши банка, сконцентрированного на обслуживании предприятий топливно-энергетического комплекса, а также долгосрочные риски, связанные со стратегией ускоренного наращивания размера активов», — говорится в релизе.

АКРА напоминает, что кредитная организация является санатором банка «Пересвет», но оценивает участие ВБРР в санации как нейтральный фактор с точки зрения его кредитоспособности.

Агентство оценивает достаточность капитала ВБРР как сильную. Аналитики исходят из того, что в долгосрочной перспективе показатель достаточности капитала останется на уровне, обеспечивающем высокую способность банка к абсорбции потенциальных кредитных рисков. Согласно стресс-тесту АКРА, банк в настоящее время демонстрирует исключительно высокую способность к абсорбции кредитных рисков на горизонте 12—18 месяцев (в том числе с учетом ожидаемого значительного увеличения кредитного портфеля).

Удовлетворительная оценка риск-профиля отражает по-прежнему очень низкие показатели проблемной задолженности в сочетании с концентрацией кредитного портфеля на предприятиях ТЭК. Стратегия банка предполагает существенное увеличение кредитования новых заемщиков из различных секторов экономики, что ограничивает оценку фактора риск-профиля.

Фактор «фондирование и ликвидность» оценивается как адекватный, что обусловлено профицитом позиции банка по краткосрочной ликвидности в базовом и стрессовом сценариях при сильной позиции по ликвидности на долгосрочном горизонте.



Вместе с тем агентство отмечает очень высокую концентрацию фондирования на средствах «Роснефти» и связанных компаний. Стратегия ВБРР предполагает постепенную диверсификацию фондирования (главным образом за счет средств корпоративных клиентов), однако АКРА не ожидает радикальных изменений в структуре фондирования на горизонте 12—18 месяцев.