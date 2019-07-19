Об этом он сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что не мог бы работать в правительстве президента США Дональда Трампа.
«Нет, я российский гражданин. Я и свою жизнь, и жизнь своих детей ассоциирую с Россией», — сказал Орешкин в интервью радиостанции «Эхо Москвы», отвечая на вопрос, мог ли бы он работать в правительстве Трампа.
Орешкин добавил, что согласен с тезисом ряда экспертов о том, что «Америка перестала быть страной равных возможностей».
«На чем американская платформа развития держится: она держится на американской мечте. Где бы ты не родился, даже за пределами США, если ты будешь хорошо работать, если ты будешь хорошо учиться, у тебя есть шанс», — сказал министр.
Орешкин добавил также, что не разделяет международный принцип экономической политики США.
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