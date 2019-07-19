Банк «Возрождение» начал использовать решение PayControl, разработанное российской компанией SafeTech (резидент IT-кластера Фонда «Сколково»). Клиенты банка — юридические лица получили возможность удобного и безопасного подтверждения финансовых трансакций на мобильных устройствах при использовании системы «интернет-банк» и мобильного приложения «Vbank Бизнес». Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Благодаря решению PayControl стало возможным безопасное подтверждение банковских операций с помощью мобильного устройства сразу в двух системах — интернет-банк и в мобильное приложение «Vbank Бизнес». В момент подтверждения трансакции на экране мобильного устройства клиент видит все реквизиты платежа: номер, сумму трансакции, дату, счет получателя — и имеет возможность проконтролировать их корректность», — говорится в релизе агентства.

Использование решения PayControl позволит клиентам легко и безопасно совершать финансовые операции на своем смартфоне без использования дополнительных устройств (токенов или смарт-карт, генераторов паролей), проводить платежи без ручного ввода реквизитов и кодов подтверждения, без задержек и отмены операций, связанных с ожиданием или недоставкой СМС-сообщений и push-уведомлений, одним движением руки по экрану смартфона.

Основное преимущество PayControl по сравнению с традиционными способами подтверждения платежей, в частности одноразовым паролем по СМС, заключается в том, что код подтверждения операции формируется непосредственно на мобильном устройстве клиента. Код привязывается к реквизитам трансакции, и его перехват мошенниками не приведет к краже средств со счета.

Дополнительное преимущество состоит в том, что для подтверждения совершаемых действий наличие доступа к сети Интернет со смартфона не требуется: подпись трансакции может формироваться как в онлайн-, так и в офлайн-режиме. Таким образом, PayControl способствует снижению зависимости от наличия и качества сотовой связи в момент проведения операций.