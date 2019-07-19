Греция будет реализовывать финансовые цели на 2019—2020 годы, согласованные с международными кредиторами, однако намерена провести масштабные изменения на всех уровнях экономики. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая в парламенте.



«В проекте госбюджета на 2020 год, который будет представлен в сентябре, не будет нарушен заложенный финансовый баланс, а также не будут ставиться под сомнение цели первичных профицитов госбюджета, договоренность о которых, к сожалению, была достигнута предыдущим правительством, — сказал Мицотакис. — Но достигая цели 2019 и 2020 годов, мы закладываем масштабные и смелые изменения на всех уровнях экономики. Ключевыми словами являются «надежность» и «эффективность». То, что мы говорим, то и выполняем в рамках оговоренных графиков с амбициозным планом национальной реконструкции».

Глава правительства объявил, что значительное снижение налогов последует уже в 2019 году, а не с 2020-го, как планировалось ранее. Он сообщил, что налог на недвижимость (ENFIA) в среднем снизится на 22% уже с августа этого года. Для владельцев доступных по цене квартир сокращение налога составит 30%, для средних по стоимости объектов недвижимости — 20%, а для дорогих объектов (стоимостью свыше 1 млн евро) — 10%. Это будет отражено в первом налоговом законопроекте правительства, который поступит на рассмотрение парламента через несколько дней. По словам премьера, это означает, что вместо 2020 года сокращение налога на недвижимость будет прописано уже через несколько недель в документах расчета налоговых выплат по декларациям, которые вскоре получат 6,4 млн владельцев недвижимости в стране.



Налог для предприятий снижается на 20% в два этапа, сказал Мицотакис. В сентябре будет принят закон о его сокращении с 28% до 24% для доходов 2019 года и для дивидендов — с 10% до 5%, затем последует второй этап.

«Наша задача — связать зарплаты с экономическим развитием, чтобы все имели долю от [увеличения] национального благосостояния», — подчеркнул премьер. По его словам, правительство «превратит Грецию в приятный сюрприз для еврозоны».

Власти также намерены приостановить сбор НДС на строительство и налога на прирост капитала с покупок и продаж недвижимости. Вводится налоговый вычет в размере 40% с затрат на энергетическую, функциональную и эстетическую модернизацию зданий. Снижается налоговая ставка для годовых доходов на сумму до 10 тыс. долларов с 22% до 9%, при этом уменьшается и максимальная ставка подоходного налога. Постепенно будут отменены так называемый налог солидарности и сбор с ремесленников. Страховые взносы постепенно уменьшатся с 20% до 15%. Ставка НДС на товары, которая сейчас составляет 24%, сокращается до 22%, а ставка в 13% — до 11%.