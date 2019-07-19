Правление Центрального банка Узбекистана на своем заседании 20 июля приняло решение сохранить ставку рефинансирования на прежнем уровне в 16%. Об этом пресс-служба финансового регулятора сообщает на своем сайте.



«Такое решение принято на фоне сохраняющихся проинфляционных рисков, необходимости укрепления динамики роста доли и объемов долгосрочных сберегательных ресурсов банков в условиях формирования предпосылок для переориентации источников их кредитных ресурсов из государственных средств в рыночные», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за шесть месяцев 2019 года потребительские цены в республике выросли на 5,6%, что на 0,6% ниже показателя за соответствующий период прошлого года. При этом на инфляционный тренд оказали влияние такие факторы, как регулируемые цены на продовольственные товары и услуги, а также перенос ранее объявленного повышения тарифов на энергоресурсы.

Сообщается также, что Центробанк будет проводить денежно-кредитную политику исходя из задачи по снижению инфляции в 2020 году до 10—12%, а в 2021 году — до однозначного уровня.

По данным пресс-службы, следующее заседание правления Центробанка республики по рассмотрению ставки рефинансирования запланировано на 20 октября этого года.