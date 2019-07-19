Альфа-Банк ввел стандартизированный подход к работе с клиентами-розничными инвесторами, который позволяет лучше защитить их интересы и повысить качество инвестиционных рекомендаций. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Для этих целей банк разработал и сертифицировал по стандартам ЦБ РФ специальное программное обеспечение, которое используется в ходе так называемого инвестиционного профилирования.



«Инвестиционное профилирование — это оценка финансового опыта, ожиданий клиента по доходности и его толерантности к риску, горизонта возврата средств. Этот этап очень важен: от понимания того, к какому типу относится инвестор и какие цели он перед собой ставит, напрямую зависит результат финансовых операций. Профилирование проводится при первой встрече и далее — ежегодно для актуализации информации о клиенте», — отмечается в релизе.

Процедура выглядит как анкетирование, которое проводится в отделении VIP-менеджером Альфа-Банка или финансовым советником Alfa Private. Кроме ответов клиента, также анализируется его текущий портфель, что позволяет четче определить особенности его финансового поведения. По итогам общения клиент сразу же получает СМС со ссылкой на описание своего риск-профиля и, подписав его ответным сообщением, может получить адресную рекомендацию купить или продать инвестиционные продукты на конкретных условиях.

Риск-профиль влияет на набор предлагаемых финансовых инструментов и распределение средств между ними, уточняют в банке.

Уникальный алгоритм построения портфеля консолидирует 11 программных систем и экспертизу 14 подразделений Альфа-Групп, участвовавших в разработке ПО. Сервис доступен всем категориям инвесторов, в том числе неквалифицированным, с пакетами «Премиум», «Максимум» и «Private». Сумма портфеля не ограничена и зависит только от продуктов в портфеле — клиент может начать инвестировать даже, к примеру, с 10 тыс. рублей. При этом, согласно 397-ФЗ, банк несет ответственность за то, что индивидуальная инвестиционная рекомендация соответствует профилю риска клиента.