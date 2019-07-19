Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне «BBB-» со «стабильным» прогнозом. Об этом говорится в сообщении S&P.

«Мы можем предпринять негативное действие в ближайшие 24 месяца в случае наступления геополитических событий, которые приведут к существенному ужесточению санкций иностранных правительств в отношении России, в частности крупных государственных энергетических компаний или системно значимых банков, или вторичного рынка суверенных долговых обязательств», — также отмечает агентство.

Вместе с тем S&P понизило прогноз роста ВВП в 2019 году с 1,5% до 1,3% ввиду замедления темпов роста экономики в I квартале, превысившего ожидания. Согласно заявлению агентства, замедление экономики было обусловлено сокращением валового накопления основного капитала, в том числе в результате задержек в финансировании бюджетных расходов на инфраструктуру, а также слабыми показателями экспорта на фоне менее благоприятной ситуации в мировой экономике.

В агентстве также ожидают, что в 2020—2022 годах рост ВВП в среднем составит до 1,8% в результате увеличения бюджетных инвестиций и смягчения денежно-кредитной политики. Тем не менее прогноз S&P в России остается хуже, чем для других стран с сопоставимым уровнем экономического развития, в том числе из-за неблагоприятной демографической ситуации, низкого уровня производительности труда, доминирующей роли государства в экономике, а также относительно низкого уровня конкуренции и инноваций, которые оказывают давление на долгосрочный рост российской экономики, отмечают эксперты агентства. Геополитическая напряженность между США, ЕС, с одной стороны, и Россией — с другой, которая привела к международным санкциям, также ограничивает дальнейший рост экономики страны, пояснили в S&P.