Индивидуальные предприниматели (ИП) и юрлица смогут привлекать через инвестиционные платформы не более 1 млрд рублей в год, следует из последней версии законопроекта о краудфандинге, с которой ознакомилось РИА Новости.

Однако это ограничение не будет распространяться на публичные акционерные общества, привлекающие инвестиции путем приобретения утилитарных цифровых прав (УЦП). Граждане, которые являются неквалифицированными инвесторами, смогут инвестировать свои средства в краудфандинговые проекты в совокупности в пределах 600 тыс. рублей в год, сообщил агентству глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Размер собственных средств (капитала) оператора инвестплатформы (ОПИ) должен будет составлять не менее 5 млн рублей. При этом устанавливаются ограничения для лиц, которые прямо или косвенно могут распоряжаться 10% и более голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал ОПИ. Такими лицами, например, не могут являться юрлица из офшоров, включенных в черный список Минфина РФ, кредитные и некредитные финансовые организации с отозванной или аннулированной лицензией, граждане, подвергнутые дисквалификации либо имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики, против власти и интересов госслужбы.

ОПИ будут вправе совмещать свою деятельность с деятельностью по управлению ценными бумагами, ведению реестра владельцев ценных бумаг, организатора торговли, клиринговой (за исключением центрального контрагента), брокерской, дилерской, депозитарной и иными видами деятельности финорганизаций, если такое совмещение предусмотрено федеральным законом. Банк России будет вести реестр ОПИ и размещать его на своем сайте в Интернете, причем содержащиеся в нем сведения являются открытыми и общедоступными.

ОПИ включаются в перечень лиц, подпадающих под действие закона о противодействии легализации преступных доходов, а также обязанных передавать в бюро кредитных историй необходимую для их формирования информацию. Законопроект предполагает идентификацию клиентов ОПИ. Упрощенная идентификация будет возможна при заключении договора, предполагающего инвестирование через инвестплатформу в пределах 100 тыс. рублей.

Второе чтение законопроекта возможно 23 июля, третье — 24 или 25 июля, допускает Аксаков. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2020 года. После этой даты краудфандингом должны заниматься лишь лица, сведения о которых включены в реестр ОПИ. Для тех, кто занимается такой деятельностью сейчас, предусмотрен переходный период (до 1 июля 2020 года) для ее приведения в соответствие с устанавливаемыми требованиями.