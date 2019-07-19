Минфин позитивно оценил решение агентства S&P Global Ratings о сохранении кредитного рейтинга России на уровне «ВВВ-» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

«Мы позитивно оцениваем решение агентства S&P Global Ratings о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте на уровне «BBB-» со «стабильным» прогнозом», — сообщили в пресс-службе.

При этом в Минфине отметили, что сохранение позитивного тренда в отношении темпов экономического роста и снижение зависимости экономики от волатильности цен на энергоносители будут признаны в качестве достаточных оснований для повышения рейтинга в будущем.

Ранее международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне «BBB-» со «стабильным» прогнозом. Помимо этого, S&P понизило прогноз роста ВВП в 2019 году с 1,5% до 1,3% ввиду замедления темпов роста экономики в I квартале 2019 года, превысившего ожидания.