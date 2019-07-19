Правительство РФ одобрило поправки к законопроекту об административных правонарушениях по либерализации мер ответственности за нарушение валютного законодательства страны. Данный законопроект направлен на смягчение административной нагрузки на российских экспортеров и импортеров при внешнеторговой деятельности.

«Одобрить проект поправок правительства РФ к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях в части либерализации мер ответственности за нарушение валютного законодательства Российской Федерации» и направить их в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Поправками предусматривается дополнение законопроекта нормой о возможности освобождения резидента от административной ответственности на 30 дней со дня истечения срока, установленного внешнеторговым контрактом. Кроме этого, учтена дифференциация размеров штрафов в случае нерепатриации денежных средств в российской и иностранной валюте.