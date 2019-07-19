Социальное арендное жилье может стать одним из механизмов поддержки семей с невысоким уровнем дохода. Такое мнение ТАСС высказали эксперты, комментируя поручение президента России Владимира Путина о проработке мер обеспечения жильем таких категорий граждан.



Речь идет об институте социального арендного жилья, оператором которого будет являться государство, предполагают эксперты. Реализация такой программы возможна только за счет федерального бюджета, подчеркивает руководитель комитета по строительству «Опоры России» Дмитрий Котровский. «Скорее всего, это очередная попытка реанимировать тему жилья в наем у государства. На сегодняшний день все попытки принять экономику таких проектов не получались, это слишком «долгие» деньги, инвестировать в такие проекты не готовы ни банки, ни бизнес», — считает он.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, член фракции «Единая Россия» Сергей Пахомов допускает, что речь идет о государственно-частном партнерстве при строительстве арендных домов, часть квартир в которых будет передана гражданам в аренду на долгосрочный период по льготной цене без права приватизации. По его словам, если у семьи улучшится материальное состояние, она сможет воспользоваться, например, ипотекой, а квартира останется у государства и перейдет новым съемщикам.

Гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко отмечает преемственность такого механизма в России. «Если подойти с исторической стороны вопроса, то можно прийти к выводу, что до начала программы приватизации жилья у нас в стране была как раз крупнейшая государственная программа некоммерческого найма: государство фактически предоставляло право аренды без права самой собственности», — полагает он. При такой схеме граждане оплачивали коммунальные платежи, но не перечисляли налоги и пр.

Среди возможных критериев для потенциальных участников такой программы Алексеенко называет доход ниже 30 тыс. рублей на семью с дифференциацией этого показателя по регионам. Кроме того, у семьи не должно быть недвижимости в собственности, а расходы на съемное жилье должны составлять, например, не менее 40% от общих доходов. Он также отмечает, что нужно отталкиваться от текущих квадратных метров на человека в составе домохозяйства (к примеру, не более 18 кв. м).

По словам Пахомова, меры поддержки прежде всего востребованы жителями малых городов с невысоким уровнем зарплат и нестабильным рынком труда. «Думаю, это понравится и молодым людям, которые ценят трудовую мобильность и не готовы брать ипотеку в конкретном городе на 30 лет вперед», — сказал он. Котровский выделяет людей социально значимых профессий (врачи, учителя и пр.), чьи услуги нужны при так называемой межрегиональной миграции. «С одной стороны, однозначно решался бы вопрос с жильем и работой. С другой, в будущем приняв решение о возвращении семьи в родной регион, можно, как минимум, накопить на первоначальный взнос ипотечного кредита», — убежден эксперт.

По мнению Пахомова, пока единственным инструментом достижения национальной цели по ежегодному улучшению жилищных условий 5 млн российских семей является ипотека. «Но кто-то может взять ипотеку, а кто-то нет. И те и другие категории граждан нуждаются в качественном и доступном жилье. Поэтому правительству дано такое поручение», — прокомментировал он.



Управляющий партнер компании «Метриум», участник партнерской сети CBRE Мария Литинецкая, в свою очередь, считает: меры актуальны еще и потому, что застройщики переходят на новую модель финансирования, из-за которой цены на строящееся жилье вырастут. Она полагает, что в этой ситуации поддержка покупателей жилья одновременно означает поддержку застройщиков.



Реализация национального проекта «Жилье и городская среда» рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов — «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.