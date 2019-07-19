«ДОМ.РФ» готовит программу использования ипотечных кредитов для строительства индивидуальных жилых домов, сообщил генеральный директор «ДОМ.РФ» Александр Плутник на встреча с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

«С этим ко мне обращались отдельные губернаторы, во время встреч эта тема звучала: как нам все-таки быть с ипотечными кредитами для создания индивидуальных жилых домов?» — поинтересовался глава Кабинета министров. «По поручению правительства мы сейчас готовим такую программу. Она будет предусматривать определенную стандартизацию объекта индивидуального жилищного строительства», — ответил Плутник и отметил, что «сейчас речь идет о потребительских кредитах на строительство жилья».

«Эти кредиты, конечно же, обходятся гражданам значительно дороже. Для того, чтобы снизить ставку, в той программе, которая сейчас разрабатывается, будут предложены некие стандартные подходы как к формированию земельного участка под строительство такого дома, так и непосредственно к продукту — дому, который семья будет приобретать», — уточнил Александр Плутник.

Председатель правительства подчеркнул, что при строительстве «важны некие стандартные подходы, потому что проекты уж очень сильно отличаются».

«И компании «ДОМ.РФ», и вообще институтам, которые занимаются предоставлением ипотечных кредитов, банкам, прежде всего, нужно обратить внимание на этот сегмент [индивидуальные дома]. Потому что это тоже очень важный способ решения жилищной проблемы», — указал Медведев.