Новым статс-секретарем в Министерстве экономического развития назначен заместитель главы ведомства Савва Шипов. Об этом сообщается в опубликованном на сайте распоряжении правительства.

«Назначить Шипова Савву Витальевича статс-секретарем — заместителем министра экономического развития Российской Федеракции, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

Шипов занимал пост заместителя министра экономического развития с 2016 года.