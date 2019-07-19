Им стал заместитель министра Савва Шипов.
Новым статс-секретарем в Министерстве экономического развития назначен заместитель главы ведомства Савва Шипов. Об этом сообщается в опубликованном на сайте распоряжении правительства.
«Назначить Шипова Савву Витальевича статс-секретарем — заместителем министра экономического развития Российской Федеракции, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.
Шипов занимал пост заместителя министра экономического развития с 2016 года.
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