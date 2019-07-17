Центробанк планируют ограничить в сроках владения акциями финансовых организаций, полученными в результате санации, пятью годами, сообщают «Известия» . Такие поправки к закону «О защите конкуренции» готовит Минэкономразвития, окончательные формулировки пока не выработаны. Есть возможность увеличить этот срок, но только по решению президента или правительства.

По словам федерального чиновника из финансово-экономического блока, планируется обязать ЦБ частично вернуть средства, потраченные на санацию банков, перешедших под его контроль, в течение пяти лет. Это необходимо сделать для компенсации доходов, недополученных бюджетом из-за снизившейся чистой прибыли регулятора. Источник издания, близкий к ЦБ, сообщил, что сейчас правительство рассматривает несколько вариантов, как поскорее отдать перешедшие под контроль регулятора банки в частные руки. Другой федеральный чиновник из контрольно-надзорных органов пояснил, что эта проблема действительно обсуждается в правительстве, однако там опасаются, что прямое требование продать организации создаст нервозность на финансовом рынке.

В пресс-службе ЦБ отметили, что позиция регулятора была изложена зампредом Василием Поздышевым в мае на съезде Ассоциации банков «Россия». Тогда он выступил с резкой критикой предложения законодательно ограничить сроки владения регулятором санируемых им банков. Это чревато тем, что ЦБ будет вынужден продавать «хорошие прибыльные активы за бесценок».

По мнению главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, ограничение ЦБ по срокам владения подконтрольными ему организациями нецелесообразно. Во-первых, выход Банка России из владения должен быть экономически оправдан, а во-вторых, такой выход может сказаться на стабильности финансовой организации, так как многие инвесторы, доверяя государственному участию в капитале банка могут засомневаться в его устойчивости, заявил он. В целом, депутат согласен с тем, что ЦБ должен возвращать затраченные на санацию средства, в том числе посредством продажи санируемых банков. Однако делать это необходимо с учетом рыночной конъюнктуры.