Серьезно ограничивать рост цен на моторное топливо неправильно, считает президент РФ Владимир Путин, так как это будет тормозить развитие нефтепереработки в стране. Об этом он заявил во время общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината, отвечая на просьбу прокомментировать, чем объясняется рост цен на топливо в последнее время.



«Совсем завинтить, задушить — это очень опасно, потому что тогда не будут вкладывать средства в предприятия по переработке нефти, и это в какой-то момент может дать очень большой всплеск цен», — сказал президент.

При этом он отметил, что рост цен на моторное топливо на сегодняшний день ниже уровня инфляции. Путин также добавил, что в этом году значительного роста цен не было, каким он был в прошлом году. По оценкам экспертов, добавил Путин, такая динамика обусловлена ситуацией на мировых энергетических рынках.

«И это плохо, мы должны эту ситуацию регулировать, правительство опомнилось поздновато, но все-таки ввело определенные правила, согласно которым часть средств, которые компании как бы недополучили, если бы они поставляли на экспорт сырую нефть, они получали бы от правительства. А если ситуация на рынке поменяется, поменяется и взаимодействие между правительством и нефтяными компаниями», — пояснил он.

По словам главы государства, с начала 2019 года рост цен на моторное топливо, на бензин АИ-95 составил 1,8%, а за это же время инфляция подросла на 2,5%.