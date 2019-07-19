Промсвязьбанк в рамках акции до конца лета снизил до 9,3% ставки на ипотеку в новостройках, говорится в сообщении кредитной организации.

Предложение действует по кредитам на сумму от 7 млн рублей для недвижимости в Москве и Московской области, 5 млн рублей — в Санкт-Петербурге и Ленобласти, 3,5 млн рублей — во всех остальных регионах.

Приобретаемая квартира должна располагаться в одном из аккредитованных банком объектов.

Максимальная сумма кредита — 30 млн рублей для Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга или до 20 млн рублей в других регионах, срок кредита до 25 лет.