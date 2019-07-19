Правительство России направило в Госдуму законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные акты для совершенствования межбюджетных отношений, сообщается в пятницу на сайте Кабмина. Документом предусматривается сокращение предельного размера дефицита бюджетов субъектов РФ с 15% до 10%.



В частности, законопроектом вводится понятие единой субвенции бюджетам субъектов РФ из федеральной казны, порядок формирования и предоставления которой будет устанавливаться нормативным актом правительства. Как указано в пояснительной записке к документу, предусматривается возможность предоставления новых межбюджетных трансфертов — «горизонтальных субсидий».

Документ предлагает исключить предусмотренные Бюджетным кодексом меры принуждения за нарушение органами региональной власти и местного самоуправления бюджетного законодательства. Механизм выделения межбюджетных трансфертов «под фактическую потребность» предлагается распространить на случаи их предоставления для финансирования или софинансирования расходных обязательств муниципальных образований.

Кроме этого, предусмотрено «применение особого порядка расчета уровня дотационности для преобразованного муниципального образования, не являющегося вновь образованным муниципальным образованием, в случае объединения поселения с городским округом». Устанавливается возможность предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов государственных внебюджетных фондов.

Поправками также учтено оперативное перераспределение нуждающимся субъектам РФ не востребованных при исполнении заключенных соглашений объемов субсидий, уточнение механизма предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с действующей практикой предоставления и полный отказ от их предоставления с 2023 года.

Поправки к законопроекту подготовлены Минфином. Проект поправок к законопроекту рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 11 июля 2019 года.