АО «Открытие Холдинг» снизило свою долю в «Объединенной вагонной компании» (ОВК) с 7,9% до 2,2%, следует из материалов «Открытия».

«Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым имел право распоряжаться эмитент до наступления соответствующего основания: 9 211 000, 7,9%. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым имеет право распоряжаться эмитент после наступления соответствующего основания: 2 600 000 голосов, 2,2% », — говорится в сообщении.

Дата наступления основания, в силу которого произошли изменения — 18 июля 2019 года.

«Открытие холдинг» передал 5,7% акций ОВК по отступному в счет задолженности перед банком «Траст», сделка прошла по рыночным котировкам, отмечает «Прайм». «5,7% акций «Объединенной вагонной компании» было передано по отступному в счет задолженности АО «Открытие Холдинг» перед банком «Траст». Сделка прошла по рыночным котировкам на дату ее совершения», — пояснили в компании.