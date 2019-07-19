ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 20 июля.

Курс доллара повысился на 3,8 копейки, составив 62,8666 рубля (62,8286 рубля на 19 июля). Курс евро вырос на 18,73 копейки, до 70,7941 рубля (70,6068 рубля на 19 июля).

На валютных торгах Московской биржи на 12:08 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 19 копеек и составил 63 рубля. Евро на тот же момент времени подорожал на 5 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 70,85 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 62,79—63,03 рубля за доллар и 70,71—70,9 рубля за евро.