Новый дизайн цифрового государства в сегменте взаимодействия с гражданами будет представлен осенью, заявил вице-премьер РФ Максим Акимов на четвертом межрегиональном совещании «Лидеры цифрового развития» в Якутии. Об этом в пятницу сообщается на сайте правительства РФ.



«Вице-премьер <...> сообщил, что осенью будет представлен новый дизайн цифрового государства — в сегменте взаимодействия правительства с гражданами. Он подчеркнул, что в этой работе центральную часть составляет региональная повестка», — говорится в сообщении. «Цифровое государственное управление» («Цифровое государство») — это федеральный проект по переводу государственных услуг и государственного управления на цифру.

Вице-премьер также перечислил последние направления в регулировании цифровой экономики: основополагающий для создания Национальной системы управления данными законопроект о реестре, законопроекты об экстерриториальности «Сколково» и об электронной цифровой подписи. Кроме того, он рассказал об электронных паспортах, ходе аукционов по подключению к интернету социально значимых объектов и подтвердил курс на отказ от модели выбора единственного поставщика в пользу торгов.

Акимов напомнил, что закончена разработка шести из семи дорожных карт развития сквозных цифровых технологий, на развитие которых выделено 260 млрд рублей. «Это хороший результат, — приводятся его слова на сайте Кабмина. — Наверное, в интеллектуальном смысле это потолок, потому что весь технологический бизнес, который нам был доступен для контактов, вся академическая когорта, которая работает в стране, все эксперты — а это сотни человек по каждому направлению — участвовали в этой работе».

Национальный проект «Цифровая экономика РФ» разработан на срок до 2024 года и включает шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет — свыше 1,5 трлн рублей.