Рассуждения аналитиков об ипотечном кризисе в России и аналогии с США не имеют под собой никаких оснований, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Накануне рейтинговое агентство АКРА в исследовании сообщило, что расходы бюджета на покрытие дефолтов по ипотечным бумагам (ИЦБ) в случае неблагоприятного сценария развития экономики могут составить от 0,9 трлн до 1,5 трлн рублей. Аналитики агентства также предложили проект развития ипотечного рынка в России, который не позволит повторить модель в США, приведшую к кризису 2007—2009 годов.

«Рассуждения об ипотечном кризисе в России и аналогии с США не имеют под собой никаких оснований. В отличие от американского рынка в России выдается минимальная доля ипотечных кредитов с низким или нулевым первоначальным взносом, а их секьюритизация и вовсе законодательно запрещена. Что еще более важно — в отличие от США в России нельзя в любой момент прекратить обязательства по ипотечному кредиту, просто отказавшись от «ключей». В США комбинация именно этих двух факторов привела к кризису на ипотечном рынке в момент снижения цен на недвижимость», — отметил Моисеев.