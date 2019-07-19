Международное энергетическое агентство (МЭА) снижает прогноз спроса на нефть в 2019 году из-за замедления мировой экономики на фоне торговых споров между США и Китаем. Об этом сообщил руководитель организации Фатих Бироль в интервью агентству Reuters.

«МЭА пересматривает прогноз роста мирового спроса на нефть в 2019 году до 1,1 млн баррелей в сутки и может сократить его снова, если мировая экономика и особенно Китай покажут дальнейшую слабость», — отметил он.

По его словам, «Китай переживает самый медленный экономический рост в мире за последние три десятилетия, как и некоторые страны с развитой экономикой».

«Если мировая экономика работает даже хуже, чем мы предполагаем, то мы можем вновь взглянуть на наши цифры в ближайшие месяцы», — сказал Бироль.