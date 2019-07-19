Аналитики Банки.ру изучили отчетность российских банков по международным стандартам финансовой отчетности за 2018 год и оценили, как внедрение нового стандарта МСФО 9 отразилось на показателях крупнейших игроков. Материал опубликован в разделе «Исследования».

Новый стандарт, пришедший на смену МСФО 39, был разработан в середине 2014 года, а обязательным является с 2018-го. Он создавался как ответ на глобальный финансовый кризис. Основные претензии к старому стандарту сводились к запоздалому отражению в отчетности изменений уровня кредитного риска: до сих пор оно носило исключительно фактический характер, то есть учитывало лишь понесенные убытки. Это приводило к искажению оценки реального уровня рисков и неправильной трактовке информации пользователями отчетности. В новом стандарте ключевые недочеты были устранены.

Основные изменения коснулись двух ключевых разделов: классификации активов и учета резервов. Так, в качестве основного мерила для оценки кредитного качества активов предлагается использовать вероятность наступления дефолта заемщика в течение 12 месяцев или всего срока жизни актива (в зависимости от степени риска), а также различные рейтинговые и балльные оценки, основанные в том числе на соотношении вероятности дефолта и ожидаемых потерь, макроэкономических показателей и других переменных.

Это нововведение в среднем повысило резервы банков на величину от 5% до 25% в зависимости от структуры и качества кредитных портфелей, что соответствующим образом отразилось на капитале. При этом на объем резервов теперь в большей степени будет влиять срок действия финансовых активов, поскольку в случае ухудшения кредитного качества ожидаемые кредитные убытки по долгосрочным активам будут выше.

Эксперты Банки.ру отмечают, что ни один из крупнейших банков РФ не применил требования МСФО 9 досрочно, хотя стандарт предполагал такую опцию. Нежелание банков заранее применять требования нового стандарта объясняется в первую очередь огромным давлением на капитал, которое оказывает внедрение МСФО 9, — об этом свидетельствовали все предварительные прогнозы. По оценке Банки.ру, фактическое сокращение капитала крупнейших банков (топ-100 по объему активов) составило порядка 550 млрд рублей.

Эксперты составили рэнкинг банков , столкнувшихся с максимальным абсолютным сокращением собственных средств после внедрения нового стандарта (санируемые банки не учитывались). Так, в абсолютном выражении больше всего капитала потеряли ВТБ (минус 124,8 млрд рублей), Россельхозбанк (минус 83,2 млрд), Сбербанк (минус 69,5 млрд), НКО «Национальный Клиринговый Центр» (минус 29,1 млрд), Газпромбанк (минус 26,1 млрд), в относительном — Россельхозбанк (минус 55% капитала), НКЦ (минус 45%), Абсолют Банк (минус 44%), СКБ-Банк (минус 34%), Связь-Банк (минус 33%).

Полученные данные демонстрируют, что основной удар приняли на себя крупнейшие госбанки. Если в случае с ВТБ, Сбербанком и Газпромбанком сказался в первую очередь масштаб бизнеса, то ситуация Россельхозбанка, по мнению аналитиков, выглядит достаточно критично. Резкое снижение показателей РСХБ обусловлено огромным объемом долгосрочных активов: на 1 июня 2019 года величина только кредитных требований со сроками погашения свыше трех лет составляла более 1,4 трлн рублей.

С серьезными трудностями столкнулись и банки, обслуживающие преимущественно физических лиц, поскольку вероятность дефолта по таким заемщикам традиционно выше.

В то же время у ряда крупных банков капитал в результате применения МСФО 9 увеличился. Таких банков насчитывается порядка 15, а лидером по приросту собственных средств в результате корректировок стал Альфа-Банк (плюс 37,5 млрд рублей).

По мнению аналитиков, внедрение МСФО 9 стало позитивным шагом для банковской системы РФ. «Дело не только в том, что новый стандарт работает «на опережение» и позволит инвесторам своевременно учитывать кредитные риски. МСФО 9 с новой ясностью подчеркнул глобальные проблемы, связанные с капитализацией российского банковского сектора», — отмечают эксперты, подчеркивая, что «ситуация, в которой крупнейшие банки — включая банки с госучастием — при переходе на новый стандарт отчетности теряют до половины собственных средств, говорит сама за себя».



Уже с 2019 года стандарты МСФО 9 будут применяться и при составлении отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета.