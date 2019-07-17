Центральный банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у банка «Жилкредит». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 19 июля 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации жилищно-кредитный коммерческий банк «Жилкредит»… регистрационный номер 1736, Москва (приказ Банка России от 19 июля 2019 года №ОД- 1672)», — говорится в сообщении.

Новость дополняется.