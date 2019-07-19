Банк России принял решение о продлении срока выполнения Управляющей компанией Фонда консолидации банковского сектора функций временной администрации Московского Индустриального Банка с 23 июля 2019 года на шесть месяцев. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба ЦБ.

Полномочия исполнительных органов МИнБанка остаются приостановленными, следует из релиза.



«В ближайшее время будут завершены мероприятия по докапитализации банка, предусмотренные планом участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства ПАО «МИнБанк», и сформированы постоянные органы управления банка», — указано в сообщении.