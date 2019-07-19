Выплаты страхового возмещения вкладчикам банка «Жилкредит», лишенного лицензии Центробанка 19 июля 2019 года, начнутся не позднее 2 августа. Об этом сообщается в пресс-релизе Агентства по страхованию вкладов.

«В связи с тем, что указанный банк является участником системы обязательного страхования вкладов (№ 545 по реестру), каждый его вкладчик, в том числе индивидуальный предприниматель, а также юридическое лицо, отнесенное в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, сведения о котором содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, заключивший с банком договор банковского вклада или договор банковского счета, имеет право на получение страхового возмещения в порядке и размере, установленных Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-Ф3 «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

Банк-агент для приема заявлений вкладчиков и выплаты страховки будет выбран до 25 июля. Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка, который составляет не менее года.

АСВ напоминает, что возмещение по вкладам выплачивается вкладчику за счет средств Фонда обязательного страхования вкладов в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора банковского вклада (счета).