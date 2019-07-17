Государственная дума приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс по корректировке демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизельное топливо в РФ. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

В соответствии с документом параметры демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на автомобильный бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке, должны быть скорректированы.

«Целью корректировок является донастройка действующего механизма стабилизации цен с целью снижения давления со стороны мировых цен на нефть на внутренние розничные цены на нефтепродукты», — отмечается в пояснительной записке к документу.

В частности, предусмотрено снижение условной средней оптовой цены бензина с 56 тыс. до 51 тыс. рублей за тонну (41 рубль за литр на АЗС). Цену дизельного топлива предложено снизить с 50 тыс. до 46 тыс. рублей за тонну (41,75 рубля за литр на АЗС).

Одновременно устанавливается ежегодное увеличение оптовых цен на бензин и дизтопливо на 5% до 2024 года.

С 1 августа 2019 года предлагается ввести демпфирующий механизм и в отношении авиационного керосина.

Член комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный прокомментировал законопроект, направленный на стабилизацию цен на автомобильный бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке.

Документ предусматривает корректировку параметров применяемого в настоящее время демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке, с 1 июля 2019 года.

Анатолий Выборный отметил, что в свое время пересмотр налоговых мер по наполнению бюджета привел к стимулированию вывоза на экспорт сырой нефти.

«В результате цены на мировом рынке поднялись, поэтому экспортировать топливо стало выгоднее, чем продавать в России. Чтобы компенсировать недополученные доходы, компании начали увеличивать стоимость бензина на внутреннем рынке. Правительством РФ еще в мае этого года было принято решение оперативно ввести ряд мер по стабилизации цен на оптовом рынке и на АЗС. Эти меры оказали свое положительное влияние», — отметил депутат.

Он подчеркнул, что Государственная дума внимательно следит за ситуацией на топливном рынке.

«Для ее стабилизации был разработан соответствующий законопроект. Предлагаемые новеллы направлены на надстройку действующего механизма с целью снижения давления со стороны мировых цен на нефть на внутренние розничные», — добавил он.

Кроме того, по словам депутата, Центробанк будет учитывать ситуацию на топливном рынке, принимая решение по ключевой ставке.



«В конечном счете вышеуказанные меры станут своего рода гарантом стабильных цен на бензин на внутреннем рынке», — заключил Анатолий Выборный.