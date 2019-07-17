Общая численность занятых по профессиям, связанным с интенсивным использованием ИКТ («ICT task-intensive occupations»), в России превышает 8 млн человек, или 11% от общей численности занятых. Такие данные представлены в работе Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, рассчитанные по методологии ОЭСР.



Показатель численности специалистов по ИКТ традиционно применяется для характеристики кадров цифровой экономики, отмечается в исследовании. Однако в ситуации трансформации экономики под влиянием ИКТ навыки работы с ними требуются не только профильным специалистам, но и другим категориям сотрудников. ОЭСР относит к таким профессиям и простую работу в Интернете, с текстами и таблицами, и программирование. Помимо непосредственно специалистов по ИКТ в эту группу входят руководители и высококвалифицированные специалисты в области финансово-экономической и административной деятельности, сбыта, маркетинга, развития, социальных услуг, а также физики и химики, архитекторы, проектировщики, топографы и дизайнеры, профессорско-преподавательский персонал организаций высшего образования.

В отраслевом разрезе максимальные значения показателя характерны для сферы информации и связи (почти 51%); финансовой и страховой (42%), профессиональной, научной и технической деятельности (36%). Наименьшая величина показателя — в сельском хозяйстве (менее 3%).

Показатель по России сопоставим со средней долей по Евросоюзу. Наибольшие его значения в Люксембурге (22%), США (18%) и Великобритании (17%); минимальные — в Италии, Словакии, Греции (по 7%) и Турции (5%).

При этом специалисты по ИКТ составляют бо́льшую часть занятых в ИКТ-интенсивных профессиях только в таких видах деятельности, как обеспечение электрической энергией, газом и паром; деятельность в области информации и связи; предоставление прочих услуг.



В рассмотренных странах специалисты по ИКТ составляют от 1 до 7% от общей численности занятых в экономике, а других ИКТ-интенсивных профессий — от 4 до 17%. Доля специалистов по ИКТ в общей численности работающих в ИКТ-интенсивных профессиях варьирует от 17% в Литве до 43% в Финляндии.