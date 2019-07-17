ВС дал подробную инструкцию, когда банк может отказаться открыть вклад в пользу третьего лица. Разобраться в вопросе пришлось в рамках спора между клиента с Севергазбанком.

Гражданин занял у знакомого 2,5 млн рублей и договорился вернуть деньги, открыв в банке счет до востребования. Когда подошло время отдать долг, он пришел в московский филиал Севергазбанка и попросил открыть вклад на третье лицо. Банку он предоставил свой паспорт, а также указал данные заимодателя. Но ему отказали, сославшись на то, что все операции, в том числе открытие текущих счетов и вкладов, производятся при личном присутствии клиента, который должен показать паспорт или другой документ, подтверждающий личность. То есть человек, в пользу которого открыт вклад, должен сам прийти в банк.

В итоге долг пришлось вернуть не оговоренным способом, а после соответствующего решения суда, причем заплатив еще 2,5 млн рублей штрафа.

Пострадавший подал на банк в суд. Он потребовал признать незаконным отказ во вкладе. Истец указал, что действия банка причинили ему убытки в размере штрафа, а также нарушили права потребителя и причинили моральный вред на сумму 50 тыс. рублей. Две инстанции удовлетворили иск частично, снизив только компенсацию морального вреда. Но банк обжаловал решение в ВС и выиграл спор.

Коллегия по гражданским делам Московского областного суда разъяснила, когда банк действительно может отказать в открытии счета на третье лицо, а когда сделать этого он не имеет права.

Сама возможность вклада на третье лицо предусмотрена в пункте 1 статьи 842 ГК РФ. Для этого нужно обязательно указать имя выгодоприобретателя вклада (статья 19). Без причин отказать во вкладе на третье лицо банк не может. Но закон о противодействии легализации доходов указывает на ряд условий, которые необходимо соблюдать при открытии такого счета.

Когда человеку, на имя которого открывают вклад, можно не приходить в кредитное учреждение, объясняется в Письме Банка России от 24 декабря 2004 года № 12-4-7/4060, Согласно документу, это возможно, если сумма вклада меньше 600 тыс. рублей. В такой ситуации присутствовать лично должен только лицо или его представитель, кто непосредственно открывает счет.

Если же речь идет о большей сумме, то возникает необходимость пройти дополнительную проверку и идентификацию и клиента, и выгодоприобретателя вклада до приема денег. Это нужно в соответствии с законом о противодействии легализации доходов. Требование указано и в другом документе — в Положении об идентификации клиентов, утвержденном Банком России. Там же говорится, что банк должен получить оригиналы идентификационных документов или их заверенные копии.