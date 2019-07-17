В Госдуму РФ внесен пакет законопроектов, которые предусматривают необходимость установки на смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией Smart-TV российского программного обеспечения, а также штрафы за нарушение этой нормы.

Уточняется, что одним из авторов документа выступает председатель комитета по экономической политике Сергей Жигарев (ЛДПР). Тексты законопроектов размещены в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Один из законопроектов предполагает, что правительством будет определен перечень устройств, при продаже которых необходимо будет соблюдать новые требования. Кроме того, будет создан перечень программного обеспечения, которое допускается устанавливать для выполнения таких требований.

«Законопроект обеспечит защиту интересов российских интернет-компаний, что позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий. Законопроект предоставляет российским компаниям правовые механизмы продвижения своих программ и сервисов в области информационных технологий для российских пользователей», — говорится в пояснительной записке к документу.

Так, законопроект обеспечит российских пользователей Интернета и услуг связи возможностью использовать приобретаемое оборудование (смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV) без необходимости установки дополнительных мобильных приложений и иных программ, ориентированных на работу с российскими пользователями. Предполагается, что документ вступит в силу с 1 января 2020 года.

Другой законопроект предусматривает штраф за нарушение этих требований: для должностных лиц — 30—50 тыс. рублей, для юридических — 50—200 тыс. рублей.