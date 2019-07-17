SWIFT запустила сервис gpi для корпораций, который позволит мультибанковским компаниям напрямую совершать платежи и отслеживать трансакции через свои платежные системы во всех банках-партнерах. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Корпорациям уже сейчас доступна возможность проверки статуса gpi-платежей индивидуально на портале каждого банка-партнера, в то время как сервис SWIFT gpi для корпораций учитывает потребности мультибанковских корпораций, предоставляя единый централизованный и стандартизированный интерфейс по всем банковским партнерам», — говорится в сообщении.

Сервис позволяет корпорациям отслеживать платежи в режиме реального времени, способствуя более точному исполнению и предотвращая дорогостоящие и трудоемкие расследования.



Пилотные проекты были успешно запущены в 22 корпорациях, среди которых — Airbus, Booking.com, General Electric, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, J. P. Morgan, Societe Generale и Standard Chartered Bank. В сотрудничестве с ними SWIFT удалось разработать стандарт, соответствующий бизнес-практике, и протестировать функциональность сервиса в казначейских системах компаний.

«С помощью SWIFT gpi для корпораций банки предоставляют пользователям контроль над всеми финансовыми потоками и полную прозрачность в отношении тарифов и обменных курсов, чтобы корпорации могли определить самые эффективные способы финансовых переводов по всему миру. Кроме того, это избавляет корпорации от необходимости адаптировать свои системы для каждого отдельного банка, с которым они работают», — отмечают в компании.



При создании сервиса SWIFT сотрудничала с банками и корпорациями, а также с ведущими поставщиками финансового программного обеспечения, включая компании Billing, FIS, Kyriba и SAP, которые интегрировали сервис SWIFT gpi для корпораций в свои приложения.



Более 50 крупнейших мировых компаний, включая LVMH, Microsoft и Petronas, уже присоединились к сервису.

