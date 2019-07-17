Сбербанк обновил приложение «Сбербанк Онлайн» с 18 июля и теперь оно может подстраиваться под задачи каждого клиента, говорится в сообщении кредитной организации.

Так, на главном экране появились карточки, где будут отображаться функции, которыми чаще всего пользуется клиент. Искусственный интеллект проанализирует предпочтения клиента по 1000 параметров и предложит варианты наиболее актуальных действий индивидуально.

Раздел с банковскими картами также начал подстраиваться под пользователя: на главном экране останутся только те, которыми активно пользуются.

У приложения появилась новая заставка при входе, а в «Сбербанк Онлайн» для iPhone — звуки.

В приложении также появились информационные каналы в разделе «Диалоги», которые представляют собой набор аналитических постов на разные темы.