Сокращение добычи нефти РФ в начале июля было сильнее обязательств в рамках ОПЕК+, сейчас на уровне соглашения, сообщил журналистам российский министр энергетики Александр Новак.



«У нас уже добыча восстановлена в соответствии с планами и графиками. Да, там несколько было дней (в начале июля. — Прим. ред.), в которые действительно больше исполнялось сокращение добычи. Это связано было с технологическими процессами, а сейчас уже в эти дни, последние несколько дней, добыча восстановлена и идет в соответствии с теми цифрами, которые оговорены в соглашении», — сказал Новак.

По его словам, добыча в последние две недели июля «будет выше», чем в первые две.

При этом министр не стал прогнозировать уровень исполнения сделки ОПЕК+ в среднем по июлю, отметив: «Как получится по факту, с учетом производственных планов компаний».