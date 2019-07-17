Предложение действительно до 2 сентября.
Почта Банк предлагает открыть вклад «Новый максимум».
Минимальная сумма размещения — 100 тыс. рублей, срок — шесть месяцев. Процентная ставка составляет 6,8% годовых. Пополнение счета и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.
Вклад можно открыть как в клиентских центрах Почта Банка, так и в отделениях почтовой связи, где представлены услуги банка, а также в интернет-банке и мобильном приложении «Почта Банк Онлайн».
Предложение действительно до 2 сентября.
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