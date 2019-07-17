Первое решение финансового уполномоченного, вынесенное по результатам рассмотрения спора потребителя со страховой организацией, вступило в силу, сообщил главный финомбудсмен Юрий Воронин.



С 1 июня действует новый порядок рассмотрения споров граждан со страховщиками по договорам ОСАГО, каско и ДСАГО. Споры потребителей в досудебном порядке рассматривает финансовый уполномоченный, обращение к которому для потребителя является бесплатным.

Заявителем, который одним из первых воспользовался новым досудебным порядком разрешения спора со страховой компанией, стал житель Тюмени. Обращение потребителя финансовому уполномоченному поступило в отношении страховой организации о взыскании неустойки за нарушение срока ремонта автомобиля по договору ОСАГО. Компанией был нарушен 30-дневный срок восстановительного ремонта, который установлен законом.

«Срок передачи транспортного средства заявителю со станции технического осмотра автомобиля был превышен на 38 календарных дней», — уточняет характер нарушения Юрий Воронин. Законом «Об ОСАГО» за каждый день просрочки предусмотрена финансовая санкция в виде неустойки в размере 0,5% от суммы возмещения.

В результате рассмотрения обращения заявителя было установлено, что стоимость восстановительного ремонта составила 130,6 тыс. рублей. Учитывая период нарушения, финансовый уполномоченный в сфере страхования Виктор Климов удовлетворил требование жителя Тюмени и принял решение взыскать со страховой организации в пользу заявителя 24 814 рублей, положенные за 38 дней просрочки.



