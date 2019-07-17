Компания Wireless Lab, создавшая приложение FaceApp, опровергла сообщения о передаче данных ее пользователей третьим лицам, говорится в релизе компании.



«Мы получаем много запросов относительно нашей политики конфиденциальности и поэтому хотели бы сообщить… Мы не продаем и не передаем какие-либо пользовательские данные третьим лицам», — пишет компания.

Согласно сообщению, FaceApp выполняет большую часть обработки фотографий в облаке, приложение загружает только фотографию, выбранную пользователем для редактирования. «Мы никогда не переносим другие изображения из телефона в облако. Мы можем сохранить загруженную фотографию в облаке. Основной причиной этого является производительность и трафик: мы хотим, чтобы пользователь не загружал фотографию повторно для каждой операции редактирования. Большинство изображений удаляются с наших серверов в течение 48 часов с даты загрузки», — говорится в релизе.

«Кроме того, мы хотели бы прокомментировать одну из наиболее распространенных проблем: все изображения из галереи загружаются на наши серверы после того, как пользователь предоставляет доступ к фотографиям. … Мы загружаем только фотографию, выбранную для редактирования. Вы можете быстро проверить это с помощью любого из сетевых инструментов, доступных в Интернете», — отметили в компании.

Помимо этого компания сообщила, что принимает запросы от пользователей на удаление всех их данных с серверов. «Наша служба поддержки в настоящее время перегружена, но эти запросы для нас приоритетны», — пишет компания.

Приложение FaceApp, которое разработала российская компания Wireless Lab, позволяет с помощью нейронной технологии редактирования фотографий делать различные преобразования с ними, в частности, менять человеку в кадре прическу, пол, возраст, добавлять макияж и татуировки. В последние дни приложение переживает новую волну популярности: многие пользователи соцсетей по всему миру публикуют обработанные в нем фотографии, чтобы показать свою внешность в старости.



Ранее лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), которое он разместил в своем микроблоге в соцсети Twitter, что FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим. По словам сенатора, любые фотографии, взятые из приложения, могут быть в будущем использованы без согласия пользователя.