Международный валютный фонд (МВФ) приветствовал шаги российских властей по повышению прозрачности в налогово-бюджетной сфере и рекомендовал продолжать сокращать долю засекреченных расходов в бюджете. Об этом говорится в резюме по итогам консультаций исполнительного совета МВФ с Россией в 2019 году. Кроме повышения открытости бюджета, МВФ также рекомендовал раскрывать обязательства госорганов в рамках государственно-частных партнерств (ГЧП).

Секретные статьи есть только в федеральном бюджете РФ, и основная часть закрытых расходов связана с обороной и безопасностью. Полностью или практически полностью засекречены расходы на ядерно-оружейный комплекс (раздел «Национальная оборона»), «Органы пограничной службы» и «Органы безопасности», к которым относятся ФСБ, ФСО, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Засекречена почти половина фундаментальных и прикладных исследований из-за военных разработок.

Гостайной также является небольшая доля трат на образование, здравоохранение, социальную политику и т. п. «Это связано со специфической деятельностью военных учреждений, например, военных училищ и госпиталей», — пояснил РБК заведующий кафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов. С 2018 года в федеральном бюджете появилось секретное приложение с «отдельными межбюджетными трансфертами бюджетам субъектов РФ».

Доля закрытых расходов в российском бюджете остается «достаточно большой», считает заведующий лабораторией военной экономики Института Гайдара Василий Зацепин. «Кроме засекреченных расходов по закону о гостайне, есть категория для служебного пользования (ДСП), которой активно пользуются некоторые ведомства», — отмечает экономист. Уровень прозрачности определяет политическая ситуация, и нынешние условия подталкивают к закрытости, считает Зацепин.