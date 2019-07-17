Московский Кредитный Банк снизил ставки по вкладам в долларах и евро. Изменение коснулось тарифных планов вклада «Все включено».

«Все включено (Максимальный доход)» в долларах размещается под 1,5—2,5%, в евро — под 0,01—0,15% годовых (ранее — под 1,8—3% и 0,05—0,3%). Выплата процентов — в конце срока.

«Все включено (Накопительный)» с возможностью пополнения можно открыть в долларах под 1,2—2,2%, в евро — под 0,01—0,1% годовых (до этого — под 1,5—2,7% и 0,05—0,25% соответственно). Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отельный счет.

«Все включено (Расчетный)» с возможностью пополнения и частичного снятия привлекается в долларах под 0,8—1,8%, в евро — под 0,01—0,05% годовых (вместо 1,1—2,3% и 0,05—0,2%). Проценты ежемесячно капитализируются.

Сумма первоначального взноса по вкладам установлена в размере 100 долларов и евро. Срок — три, шесть месяцев, один, полтора и два года.