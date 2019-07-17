Международные резервы РФ на 12 июля достигли 519,7 млрд долларов против 518,3 млрд на 5 июля текущего года. Такие данные на конец отчетных дат приводятся на сайте Банка России.

Таким образом, за неделю объем международных резервов увеличился на 1,4 млрд долларов.

В комментарии Центробанка отмечается, что рост показателя за неделю на 0,3% произошел «преимущественно в результате покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила и монетизации золота».

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

За 2018 год российские резервы выросли почти на 35,8 млрд долларов, за первое полугодие текущего года — на 49,9 млрд.



В июне глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор продолжит увеличивать международные резервы в рамках бюджетного правила даже по достижении отметки 500 млрд долларов — уровня, который ранее назывался как желательный объем резервов.