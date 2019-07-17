Международное экономическое агентство (МЭА) снизило прогноз по темпам роста спроса на нефть в 2019 году из-за замедления мировой экономики, сообщил агентству Reuters исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.



«МЭА пересматривает свой прогноз роста мирового спроса на нефть в 2019 году до 1,1 миллиона баррелей в сутки и может снова понизить его, если мировая экономика, особенно Китай, продемонстрирует дальнейшую слабость», — отметил он.

Ожидается, что добыча нефти в США вырастет на 1,8 млн баррелей в сутки в 2019 году, что меньше значения предыдущего года в 2,2 млн баррелей, сказал Бироль.

По словам главы МЭА, в Китае наблюдается самый медленный экономический рост за последние 30 лет, как и в некоторых передовых экономиках. При этом спрос на нефть оказался под влиянием торговых конфликтов США и Китая, отметил Бироль, обратив внимание и на напряженность на Ближнем Востоке. Он сообщил о готовности предпринять быстрые и решительные действия в случае необходимости.

В июне МЭА уже понижало прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2019 году до 1,2 млн баррелей в сутки. Затем в июле МЭА сообщало о сохранении прогноза по росту мирового спроса на нефть в 2019 году на уровне 1,2 млн баррелей в сутки.