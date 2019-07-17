Клиенты Банка – юридические лица получили возможность удобного и безопасного подтверждения финансовых трансакций на мобильных устройствах при использовании системы Интернет-банк и мобильного приложения «Vbank бизнес».

В сегодняшних условиях, когда одним из ключевых требований дистанционного обслуживания клиентов стала возможность использования мобильных устройств, перед банком возникла задача выбора технологий для формирования электронной подписи трансакций и документов непосредственно на смартфоне или планшете. Основными критериями выбора решения стали быстрое и простое для пользователя формирование подписи с использованием мобильного устройства, обеспечение заданного уровня безопасности трансакций, а также минимизация финансовых затрат по сравнению с используемыми ранее системами электронной подписи. По итогам анализа решений, представленных на российском рынке, выбор был сделан в пользу платформы мобильной аутентификации и электронной подписи PayControl , разработанной компанией SafeTech.

Благодаря решению PayControl стало возможным безопасное подтверждение банковских операций с помощью мобильного устройства сразу в двух системах – Интернет-Банк и в мобильное приложение «VbankБизнес». В момент подтверждения трансакции на экране мобильного устройства клиент видит все реквизиты платежа: номер, сумму транзакции, дату, счет получателя – и имеет возможность проконтролировать их корректность.

Решение PayControl позволит клиентам банка «Возрождение» легко и безопасно совершать финансовые операции на своем смартфоне без использования дополнительных устройств (токенов или смарт-карт, генераторов паролей). Проводить платежи можно без ввода реквизитов и кодов подтверждения, без задержек и отмены операций, связанных с ожиданием или недоставкой SMS-сообщений и Push-уведомлений, одним движением руки по экрану смартфона.

Основное преимущество PayControl по сравнению с традиционными способами подтверждения платежей, в частности, одноразовым паролем по SMS, заключается в том, что код подтверждения операции формируется непосредственно на мобильном устройстве клиента. Код привязывается к реквизитам трансакции, и его перехват мошенниками не приведет к краже средств со счета. Дополнительное преимущество состоит в том, что для подтверждения совершаемых действий наличие доступа к сети Интернет со смартфона не требуется — подпись трансакции может формироваться как в онлайн-, так и в офлайн-режиме. Таким образом, PayControl способствует снижению зависимости от наличия и качества сотовой связи в момент проведения операций.

«Уникальной особенностью проекта внедрения решения PayControl в дистанционные сервисы нашего банка стала доскональная проработка всего комплекса технологических, организационных и юридических вопросов. Адаптация инновационных технологий к существующей нормативно-правовой базе: правил использования дистанционного обслуживания, соглашений с клиентами, руководства и инструкций для пользователей, а также внутренних документов, регламентирующих порядок взаимодействия служб и подразделений Банка, – отмечает Наталья Тупикина, директор департамента по работе с массовым сегментом банка «Возрождение». – Учитывая объем и качество работ, можно с уверенностью сказать, что банк «Возрождение» вновь стал новатором на рынке дистанционного банковского обслуживания. Опыт, полученный в ходе внедрения, а также разработанные бизнес-сценарии и юридическая основа использования PayControl в очередной раз сослужат хорошую службу всему банковскому сообществу, зададут высокий стандарт развития Интернет- и мобильного банкинга».

«Тот факт, что решение SafeTech было выбрано таким профессиональным в области информационной безопасности банком как «Возрождение», отражает наметившуюся тенденцию перехода от использования SMS-сообщений и Push-уведомлений к более высокотехнологичным решениям подписи финансовых трансакций и электронных документов, – говорит Дарья Верестникова, коммерческий директор компанииSafeTech. – А результаты проекта подтвердили преимущества использования инновационных технологий SafeTech и для клиентов, и для самих банков: существенное повышение защищенности ДБО, упрощение взаимодействия с клиентами и минимизация расходов на обеспечение безопасности».