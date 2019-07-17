Госдума приняла во втором чтении законопроект, устанавливающий требования к приему на территории РФ электронных кошельков и других электронных средств платежа, эмитируемых иностранными поставщиками платежных услуг (AliPay, WeChat и т.п.).

Требования направлены на обеспечение своевременных расчетов иностранных поставщиков платежных услуг с российскими банками, минимизацию рисков в сферах противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Для формирования единых требований уточняется понятие «иностранная платежная система» и устанавливаются требования к функционированию иностранных платежных систем на российской территории. В РФ должен находиться представитель оператора иностранной платежной системы, правила иностранной платежной системы должны включать систему управления рисками и требования к защите информации, а также использования российской платежной инфраструктуры.

При соблюдении требований информация об операторе иностранной платежной системы будет включаться Банком России в реестр операторов иностранных платежных систем, что позволит обеспечить их учет и получение ЦБ необходимой информации. Порядок ведения реестра будет определяться регулятором. ЦБ будет контролировать соблюдение операторами иностранных платежных систем соответствующих требований — Банк России получит право запрашивать и получать от представителя оператора иностранной платежной системы документы и иную необходимую информацию, в том числе содержащую персональные данные, а также направлять требования об устранении нарушений.

Согласно проекту закона, Банку России будет предоставлено право взаимодействовать с субъектами национальной платежной системы путем предоставления им доступа к личному кабинету на сайте ЦБ. Порядок ведения личного кабинета будет устанавливаться Банком России.