Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Первого Клиентского Банка на уровне «ruB-». По рейтингу установлен «негативный» прогноз (ранее действовал «стабильный»).

«Изменение прогноза по рейтингу обусловлено снижением качества портфеля банковских гарантий в связи с наличием крупной выплаты и, как следствие, доформированием дополнительных резервов на возможные потери, что приведет к негативному влиянию на показатели рентабельности банка и окажет дополнительное давление на капитал. Кроме того, агентство ожидает сжатия бизнеса банка в связи с рисками усиления регулирования в сегменте предоставления банковских гарантий и осуществления валютно-обменных операций», — говорится в релизе «Эксперт РА» .

По информации агентства, рейтинг банка обусловлен слабой оценкой его рыночных позиций, удовлетворительными позициями по капиталу, адекватной ликвидной позицией, удовлетворительным качеством активов, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

Как поясняется, слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными конкурентными позициями банка на российском банковском рынке, а также узкой клиентской базой в части кредитования (18 заемщиков — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 63 заемщика-физлица на 1 апреля). За годовой период с 1 июня 2018-го банк существенно нарастил объем выданных банковских гарантий (более чем вдвое), при этом по состоянию на начало июня этого года портфель гарантий превышает капитал банка в 3,6 раза. Агентство отмечает ограниченные перспективы развития банка, обусловленные рисками усиления регулирования предоставления банковских гарантий, а также высокой конкуренцией в указанном сегменте. Кроме того, ограничивает конкурентные позиции банка отсутствие лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц.

Банк имеет высокие показатели достаточности собственных средств и их рентабельности, но агентство ожидает их снижения в связи с наличием выплат по банковским гарантиям и, как следствие, доформированием дополнительных резервов на возможные потери в существенных объемах. Позитивное влияние на рейтинг оказывает приемлемый уровень операционной эффективности банка.

Доля просроченной задолженности в ссудном портфеле банка по юридическим лицам и ИП на 1 июня составляет 1%, доля ссуд III и IV категорий качества — около 15%, что позитивно оценивается агентством. Вместе с тем для корпоративного кредитного портфеля характерен невысокий уровень отраслевой диверсификации (на 1 апреля доля кредитов, выданных предприятиям в сфере строительства, составила около 29%). Портфель розничных ссуд имеет низкое качество в связи с высокой долей ссуд III—V категорий качества (около 73% на 1 июня) и просроченной задолженности (около 10%). Агентство обращает внимание на недостаточно консервативную политику резервирования банка в связи с распространенной практикой уменьшения резервов за счет принятого в залог обеспечения.

Качество портфеля гарантий оценивается как удовлетворительное. Уточняется, что гарантийный портфель на 1 июня характеризуется высокой концентрацией на принципалах, занятых в сфере дорожного и инфраструктурного строительства. Доля гарантий I и II категорий качества составляет около 99%, но негативное влияние на рейтинг оказывает реализация крупного риска по банковской гарантии.

Адекватная ликвидная позиция банка обусловлена существенным запасом балансовой ликвидности. Отсутствие лицензии на привлечение средств физических лиц существенно ограничивает возможности банка по диверсификации пассивов, при этом ресурсная база в значительной степени сконцентрирована на крупнейших кредиторах. Агентство отмечает высокую волатильность привлеченных средств юридических лиц. Сдерживающее влияние на рейтинг оказывает отсутствие у банка рыночных источников привлечения дополнительной ликвидности.



Также среди сдерживающих факторов агентство выделяет деконцентрированную структуру собственности (банком владеют 14 физических лиц, на крупнейшего бенефициара приходится менее 20%).

